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Gaziantep'te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren yabancı uyruklu bir şahıs, 4 kişiyi öldürdü ve 2 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren yabancı uyruklu şahıs, 4 arkadaşını öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olaylar, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa Hıdır isimli yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Cinnet getiren Mustafa Hıdır (35) ilk önce berberde bir şahsı, sonra bir evdeki 3 şahsı silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada ise kendi kafasına sıkarak intihar ett,. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cenazeler kimlik tespiti sonrası teslim edildi

Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahısların isimlerinin, Yusuf Gadban (36), Muhammed Mustafa (24), Abdullah Mustafa (22), Ahmed Nevver (29) olduğu belirlendi. Maktullerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerden 2'sinin Suriye'de, 2'sinin Kilis'te defnedieceği öğrenildi.

"Aynı mahallede kardeş gibi yaşıyorduk"

Arkadaşı tarafından kolundan yaralanan Münir Elhusi olay anında yaşananları anlattı, Munir Elhusi, "Arkadaşlarımızı öldüren kişi, akşam vedalaşmak için bizim yanımıza geldi. Yurtdışına gideceğini söyledi. Belki de beni bu son görüşünüz olabilir dedi ve biz de vedalaştık. 5 dakika sonra silahını çıkararak en başta arkadaşımız Ahmed'i vurdu. Ondan sonra Yahya'yı vurdu, sonra benim elime değdi. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktu. Çocukluk arkadaşımızdı aynı mahallede kardeş gibi yaşıyorduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Şahinbey Olaylar Adli Tıp Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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