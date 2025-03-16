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Genç kadın parkta baygın bulundu, hastanede öldü! Aileden kan donduran iddialar

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Gaziantep'te bir parkta baygın halde bulunan 24 yaşındaki kadın hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Aile genç kadının cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde iddialarında bulundu. Ağabeyi, "Kız kardeşimi 10 gün boyunca bir evde hapsetmişler, cinsel tacizde bulunmuşlar ve uyuşturucu vermişler, zehir vermişler, hiç yemek-su bile vermemişler. Zehir ciğerlerini parçalamış." dedi.

Gaziatep'in Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi'nde iddiaya göre; 2 haftadır kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, bir parkta vatandaşlar tarafından baygın halde bulundu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYEBTTİ

Genç kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 6 gündür tedavi gören Nesrin Panoğlu, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Genç kadın parkta baygın bulundu, hastanede öldü! Aileden kan donduran iddialarHayatını kaybeden Nesrin Panoğlu

"ZEHİR CİĞERLERİNİ PARÇALAMIŞ"

Genç kadının ağabeyi İsmail Panoğlu, cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde iddialarında bulundu. Yetkililerden sorumluların bulunmasını isteyen İsmail Panoğlu, "Benim kız kardeşim Nesrin Panoğlu uzun zamandır ortalıkta yoktu ama son 10 gündür hiç haber alamıyorduk. Sonrasında bir hafta önce polis bizi aradı ve kardeşimin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Kız kardeşim Nesrin Panoğlu 1 haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu ama bugün de vefat etti. Kız kardeşimi 10 gün boyunca bir evde hapsetmişler, cinsel tacizde bulunmuşlar ve uyuşturucu vermişler, zehir vermişler, hiç yemek-su bile vermemişler. Zehir ciğerlerini parçalamış. Ölümüne sebep olan herkesin cezaevine girmesini istiyorum ben. Kardeşimizin daha öncesinden uyuşturucu kullanımı da vardı. Kardeşimizi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Soner D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Genç kadın parkta baygın bulundu, hastanede öldü! Aileden kan donduran iddialar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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