Gazeteci Fevzi Çakır kimdir?

Gazeteci Fevzi Çakır kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fevzi Çakır, 2011'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu ve gazetecilik kariyerine 24 TV Ankara Haber Merkezi'nde başladı. Anadolu Ajansı ve Habertürk Gazetesi'nde yargı muhabirliği yaptı. 2024'te Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliği'ne getirildi ve şu anda Can Medya Grubu Ankara Temsilcisi olarak görev yapıyor

Fevzi Çakır, yargı, güvenlik ve politika alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan deneyimli bir gazeteci ve yazardır. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Çakır, meslek hayatına 24 TV Ankara Haber Merkezi'nde stajyer muhabir olarak başladı. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekerek gazetecilik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

YANKI UYANDIRAN HABERLERE İMZA ATTI

Anadolu Ajansında Ankara Adliye muhabirliği yaptıktan sonra, 2013'te Habertürk Gazetesine yargı muhabiri olarak transfer oldu. Bu dönemde, Türkiye gündemine damga vuran kritik yargı gelişmelerini manşetlere taşıdı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran özel haberlere imza attı.

CAN MEDYA GRUBU ANKARA TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE ATANDI

Habertürk Gazetesinin yayın hayatına son vermesinin ardından Habertürk TV'ye geçen Çakır; adliye ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği, Ankara Haber Müdürlüğü ve Ankara Temsilci Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra önemli yayınlara katkı sundu. 2021 yılında Habertürk TV Ankara Temsilcisi olarak atandı. 2024'te, bünyesinde Habertürk TV, Show TV, HT Spor ve Bloomberg HT kanallarını barındıran Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliğine getirildi. Grupta yaşanan el değişiminin ardından ise Can Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevine atandı ve bu görevini halen sürdürmektedir.

Televizyon ekranlarında da aktif olan Çakır, bir dönem Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının moderatörlüğünü üstlenmiştir.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden yeni transferleri ilan etti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.