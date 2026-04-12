ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Putin, Orta Doğu’da çözüm için Rusya’nın arabuluculuğa hazır olduğunu vurguladı. Nükleer program ve Hürmüz Boğazı krizi sürerken, Putin’in devreye girmesi diplomatik dengeleri etkileyebilecek önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki krizin çözümü için arabuluculuk teklif etti.
  • ABD ile İran arasında Pakistan'da yürütülen ve 21 saat süren görüşmeler, nükleer program ve Hürmüz Boğazı gibi kritik konularda uzlaşı sağlanamadan çöktü.
  • İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü küresel petrol akışını doğrudan etkiliyor.

ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen ve 21 saat süren kritik görüşmelerin çökmesinin ardından Rusya sahaya indi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki krizin çözümü için arabuluculuk teklifinde bulundu.

Putin’in, Rusya’nın bölgede barışın sağlanması için aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu ilettiği belirtildi.

ZİRVE ÇÖKTÜ, DİPLOMASİ DARBE ALDI

İslamabad’daki müzakerelerde ABD ile İran arasında nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik konularda uzlaşı sağlanamamıştı. Taraflar birbirini suçlarken, İran “ABD güven oluşturamadı” açıklaması yapmış, Washington ise Tahran’ın teklifleri reddettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler, bölgede ateşkes umutlarını ciddi şekilde zayıflattı.

RUSYA KRİTİK ROL PEŞİNDE

Putin’in arabuluculuk mesajı, Moskova’nın Orta Doğu’daki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Rusya, daha önce de İran ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak bölgedeki etkisini güçlendirmişti.

Uzmanlara göre Kremlin, hem diplomatik güç kazanmak hem de küresel enerji dengelerinde söz sahibi olmak için bu krizi fırsata çevirmeye çalışıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ RİSKİ

Görüşmelerin çökmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı yeniden krizin merkezine oturdu. İran’ın boğaz üzerindeki kontrolü küresel petrol akışını doğrudan etkilerken, bölgede yaşanacak yeni bir çatışmanın dünya ekonomisinde ciddi sarsıntılara yol açabileceği belirtiliyor.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

İsrail’den gelen sert açıklamalar, İran’ın askeri mesajları ve ABD’nin zor karar süreci, Orta Doğu’da yeni bir çatışma ihtimalini güçlendirdi. Bu süreçte Rusya’nın devreye girmesi, diplomatik dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir hamle olarak görülüyor.

Erdem Aksoy
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Haberler.com
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaat sonu oldu
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı