Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat
La Liga'da mücadele eden Rayo Vallecano'nun taraftarları, oynadıkları maç esnasında İsrail Başkabanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak "Zıplamayan Netanyahu’dur" tezahüratları gerçekleştirdi.

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun taraftarları, tribünlerde sergiledikleri tezahüratlarla tüm dünyada gündem oldu. Maç boyunca Filistin’e destek veren binlerce İspanyol taraftar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert tepki gösterdi.

VALLECANO'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Rayo Vallecano taraftarları, bu hafta sonu oynanan karşılaşmada tribünleri adeta bir protesto alanına çevirdi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte stadı dolduran binlerce kişi, Filistin halkının yanında olduklarını haykıran tezahüratlarla maça damga vurdu.

''NETANYAHU'' SLOGANLARI STADI İNLETTİ

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında tribünlerden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki arttı. Binlerce taraftarın hep bir ağızdan attığı "Ayağa kalkmayan Netanyahu’dur" sloganı, stadın her köşesinde yankılandı. Taraftarlar bu tezahüratla Netanyahu yönetiminin politikalarına tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
