Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin

UFC 327’de galip gelen Paulo Costa, maç sonrası kafesten atlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yanına gitti. İkili tokalaşırken Costa’nın “Size teşekkür etmek istedim” dediği, Trump’ın ise “Bir dövüşçü olmak için fazla yakışıklısın ama çok iyi bir dövüşçüsün” sözleri dikkat çekti. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen UFC 327 organizasyonu, maç sonrası yaşanan sıra dışı anlarla gündeme geldi. Karşılaşmayı kazanan Brezilyalı dövüşçü Paulo Costa, galibiyetinin ardından kafesten atlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yanına gitti.

Görüntülerde, Costa’nın zafer sonrası doğrudan Trump’ın bulunduğu bölüme yöneldiği ve tokalaştığı anlar yer alıyor. İkili arasında kısa bir sohbet de gerçekleşti.

“SİZE TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM”

Costa’nın Trump’a, “Yaptıklarınız için teşekkür ederim, bunu size söylemem gerekiyordu” dediği duyulurken, Trump’ın ise dikkat çeken bir karşılık verdiği görüldü.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Trump, Costa’ya hitaben “Bir dövüşçü olmak için fazla yakışıklısın ama gerçekten iyi bir dövüşçüsün” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi görürken, organizasyonun en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Erdem Aksoy
