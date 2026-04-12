Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Çin’de trafik kazası geçiren bir kadının yerde uzun süre yardım beklemesine rağmen kimsenin müdahale etmemesi tepki çekti. O anlar kameraya yansırken, çevredeki vatandaşların uzak durduğu görüldü. Ülkede geçmişte yardım eden kişilere cinsel taciz gerekçesiyle dava açılması, insanların müdahale etmekten çekinmesine neden olan başlıca etken olarak yeniden gündeme geldi.

Çin’de meydana gelen trafik kazasının ardından yerde hareketsiz şekilde yatan bir kadına kimsenin yardım etmemesi büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, ülkede tartışmalı bir gerçeği yeniden gündeme taşıdı.

YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Görüntülerde, kazanın ardından yolda yatan kadının uzun süre yardım beklediği, çevreden geçen araç ve yayaların ise müdahale etmeden yollarına devam ettiği görüldü. Kadının çevresinde kalabalık oluşmasına rağmen kimsenin ilk yardım girişiminde bulunmaması dikkat çekti.

CİNSEL TACİZ DAVALARI AÇILDI

Ülkede daha önce yaşanan olaylarda, bazı kazazedelerin kendilerine yardım eden kişilere sonradan “cinsel taciz” gerekçesiyle dava açması, vatandaşların müdahale etmekten çekinmesine neden oluyor. Bu durum, toplumda yardım etmenin riskli olduğu yönündeki algıyı güçlendiriyor.

Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan görüntüler, hem insani duyarlılık hem de hukuki sistem üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com
