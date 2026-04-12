Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Hürmüz Boğazı’na giren ya da çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır. 'Herkesin girmesine izin verilen, herkesin çıkmasına izin verilen' bir temele ulaşacağız ancak İran, 'orada bir yerde kimsenin bilmediği bir mayın olabilir' diyerek buna izin vermedi. Bu dünya çapında bir şantajdır ve ülke liderleri, özellikle ABD asla şantajla susturulmayacaktır. Ayrıca donanmamıza, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödeyen her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdim. Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacaktır.

"İRANLILARIN BOĞAZA DÖŞEDİĞİ MAYINLARI İMHA EDECEĞİZ"

Ayrıca İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek! İran, ülkesini zaten harap etmiş olan bu durumu nasıl sonlandıracağını herkesten daha iyi biliyor. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar ve radar sistemleri işe yaramaz hale geldi, Humeyni ve 'liderlerinin' çoğu öldü, bunların hepsi nükleer emelleri yüzünden. Abluka kısa süre içinde başlayacak. Diğer ülkeler de bu ablukaya dahil olacak. İran'ın bu yasa dışı gasp eyleminden kâr elde etmesine izin verilmeyecek. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar. Ayrıca, uygun bir anda, tamamen 'hazır ve tetikteyiz' ve ordumuz İran'dan geriye kalan az şeyi de bitirecek!"

"HER YASAYI İHLAL EDİYORLAR"

Trump bu açıklamasının hemen ardından yaptığı bir başka açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

" İran, Hürmüz Boğazı'nı açma sözü vermişti ve bunu bilerek yapmadı. Bu durum, dünyanın dört bir yanındaki birçok insan ve ülke için endişe, karmaşa ve acıya neden oldu. Donanmalarının tamamı ve 'mayın döşeme gemilerinin' çoğu tamamen imha edilmiş olmasına rağmen, suya mayın döşediklerini söylüyorlar. Bunu yapmış olabilirler, ancak hangi gemi sahibi bu riski almak ister ki? İran'ın ve 'liderlerinin' kalan kısmının itibarına büyük bir leke ve kalıcı zarar verildi, ancak biz bunların hepsini aştık. Söz verdikleri gibi, bu uluslararası su yolunu hızlı bir şekilde açma sürecine başlamaları daha iyi olur! Kitaptaki her yasayı ihlal ediyorlar.

"SAVAŞTA 30-50 MİLYON HAYATI KURTARDIĞIM İÇİN BANA TEŞEKKÜR EDİYORLAR"

Pakistan'dan Mareşal Asim Munir ve Başbakan Şehbaz Şerif'in nazik ve çok yetkin liderliğinde İslamabad'da gerçekleşen toplantı hakkında Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından tam olarak bilgilendirildim. Onlar çok olağanüstü insanlar ve Hindistan'la yaşanacak korkunç bir savaşta 30 ila 50 milyon hayatı kurtardığım için bana sürekli teşekkür ediyorlar. Bunu duymaktan her zaman memnuniyet duyuyorum - Bahsedilen insanlık miktarı akılalmaz.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

İran'la görüşme sabahın erken saatlerinde başladı ve gece boyunca, yaklaşık 20 saat sürdü. Çok detaylı bilgi verebilir ve elde edilen birçok şeyden bahsedebilirim, ancak önemli olan tek bir şey var: İran nükleer emeklisinden vazgeçmeye istekli değil! Birçok açıdan, üzerinde anlaşılan noktalar, askeri operasyonlarımızı sonuna kadar sürdürmemizden daha iyi, ancak tüm bu noktalar, nükleer gücün bu kadar istikrarsız, zor ve tahmin edilemez insanların eline geçmesine izin vermekle kıyaslandığında önemsiz kalıyor. Zaman geçtikçe, üç temsilcim de, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, İran temsilcileri Muhammed-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi ve Ali Bagheri'ye karşı çok dostane ve saygılı davrandılar; ancak bu önemli değil çünkü en önemli konuda çok kararlıydılar ve her zaman söylediğim gibi, en başından beri ve yıllar önce de belirttiğim gibi, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak"

Ayrıntılar geliyor...