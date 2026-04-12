Bugün kış, yarın bahar! Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi

Nisan ortasında kış şartlarını yaşayan Türkiye, yeni haftayla birlikte bahar havasına geçiş yapıyor. Batıdan başlayacak ısınma, kısa sürede tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklıklarının 27 derecelere kadar çıkması bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalacağını açıkladı.
  • 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı ve bu illerde kuvvetli karla karışık yağmur veya kar bekleniyor.
  • Salı gününden itibaren Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar hızla artacak ve bazı illerde 27 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalıyor. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yağış bekleniyor. Ayrıca Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinde de yağış görülecek.

Yağışlar çoğunlukla sağanak şeklinde etkili olacak. Ancak Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Çorum ve Erzincan çevrelerinde kar yağışı görülecek.

13 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

MGM, 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan’da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Siirt’te ise kuvvetli sağanak etkili olacak.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELECEK

Bugün ve yarın batı kesimlerde güneşli hava etkisini göstermeye başlıyor. Salı gününden itibaren güneşli hava tüm yurda yayılıyor ve sıcaklıklar hızla artıyor. Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgası, bazı illerde termometrelerin 27 dereceye kadar çıkmasına neden olacak.

Çağla Taşcı
