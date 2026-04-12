Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özel, söz konusu ifadeleri kabul edilemez olarak nitelendirerek, bu tür söylemlerin siyasi sınırları aştığını ve büyük bir saygısızlık içerdiğini vurguladı. Özel, “Masum insanları öldüren bir soykırımcının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir." dedi.

"ELİ KANLI BİRİNİN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ" 

Özel, Katz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı ve Türkiye’deki bazı siyasi isimleri de etiketlediği paylaşımın sorulması üzerine, “Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren, masum insanları öldüren bir soykırımcının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir." ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE MASUMLARIN YANINDA”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konuda net bir duruş sergilediğini vurgulayan Özel, iç politikadaki rekabetin bu meselede ikinci planda olduğunu belirtti. Türkiye’nin İsrail karşısında ortak bir tavır sergilediğini ifade eden Özel, ülkenin masum sivillerin yanında yer aldığını söyledi.

“ORTAK TUTUM VAR”

CHP içinde İsrail’e destek verecek bir tutumun söz konusu olmadığını belirterek, tüm partililerin bu konuda ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Özel şunları söyledi:

"Ayrıca orada CHP'nin iki belediye başkanını ve önceki genel başkanını işaretlemek suretiyle ne murat ediyorsa o murat ettiği şeye ermesi mümkün değildir. Orada işaretlenen tüm CHP'lilerden de, CHP'nin tüm üyelerinden de, içerideki siyasi rekabet bir yana İsrail'e ve eli kanlı bir yönetime en ufak bir paye çıkmak, yanlarına hiçbir şey kalmaz. Bu konuda İsrail'in karşısında Türkiye tam olarak bir ve bütün şekilde aynı tarafta, masumların tarafında durmaktadır. İsrail'in yanında duracak hiçbir CHP'liyi bulamazlar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE 3 CHP'Lİ İSMİ ETİKETLEMİŞTİ 

İsrail'li Bakan paylaşımında, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemişti. Katz küstah ifadelerle Erdoğan'ı hedef almıştı.  

Elif Yeşil
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya yeni talimat

Haberler.com
500

Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?
Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin

Trump'tan kafesten atlayıp yanına gelen dövüşçüye bomba sözler
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Bugün kış, yarın bahar! Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi

Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...