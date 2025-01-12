Yaslandığı korkuluk kırılınca Haliç'e düştü

İstanbul'da dün saat 22.00 sıralarında Galata Köprüsü'ne balık tutmak için gelen şahıs yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu Haliç'e düştü. Denizde çırpınan kişiyi gören vatandaşlar, tesadüfen orada bulunan teknedekileri uyararak o noktaya yönlendirdi.

HALİÇ'TE CAN PAZARI

Teknedekilerin uzun çabaları sonucu denize düşen adam can simidi atılarak kurtarıldı. Tekneye alınan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken korku dolu anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DEMİR ÇÜRÜKTÜ GALİBA"

Galata Köprüsü'nde iş yeri bulunan Mehmet Yontürk, "Bir vatandaş buradan geçiyordu, demire yaslandı. Demirle beraber denize düştü. Demir biraz çürüktü galiba. Ondan sonra bizim örtüyü arkadaş uzattı. Esnaflar gelip ip ve merdiven uzattılar. On beş dakika denizde boğuştu. Sonra tesadüfen bir tekne geldi buraya. Bu esnada polisi aradılar. Onlar da geldiler. Vatandaşı sivil tekne sudan çıkardı. Durumu iyiydi, sağ olarak çıkardılar, biraz bacağı burkulmuştu" şeklinde konuştu.

"YAZIN DA BİRİ DÜŞMÜŞTÜ"

Daha önce de böyle olayların yaşandığını belirten Yontürk, "Yaz aylarında burada bir vatandaş düşmüştü. Demirler çürümüş galiba" dedi.