Depremde çöken otelin kolonları tabela için tahrip edilmiş

Kahramanmaraş'ta depremde çöken Kazancı oteline ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Otelin taşıyıcı bazı kolanlarının başka bir iş yerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10. gününe girilirken birçok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş kent merkezinde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TAMAMEN ÇÖKTÜ

Depremde çöken binalarla ilgili ise her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Şehrin merkezinde Kurtuluş Mahallesi Garajlar Caddesi'nde bulunan Otel Kazancı'da depremde tamamen çöken yapılar arasında yer aldı. Otelin çevresindeki otopark dahil tüm binalar hasar almasına rağmen yıkılmadığı dikkat çekti.

ÇELİK HALAT GEÇİRMİŞLER

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yıkılan otelin taşıyıcı kolanlarından bazılarına ise başka bir işyerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği ve çelik halat geçirildiği ortaya çıktı. Kolonlara verilen zarardan dolayı depremde binanın çökmüş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.