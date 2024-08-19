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İstanbul'da Filistinli iş insanlarına düzenlenen suikastın nedeni ortaya çıktı

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İstanbul Kağıthane'de maskeli kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Filistinli iş insanı cinayetinin nedeni ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada cinayetin alacak meselesi yüzünden işlendiği tespit edildi. Silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi yakalanırken olayın failleri olduğu belirlenen 6 kişiden 3'ünün 3 farklı araç kullanarak Kırklareli'den yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanının hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi yakalanırken, olayın failleri olduğu belirlenen 6 kişiden 3'ü yurt dışına kaçtı. Silahlı saldırının ise alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edildiği, olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Filistinli iş insanlarına düzenlenen silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kaydı görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği aktarılan açıklamada, bir şüphelinin araç içindeki mağdur kişilere yönelik silahla ateş açtığı belirlendiği, olay yerinde kullanılan suç unsuru silahla 8 boş kovanın ele geçirildiği kaydedildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı aktarılan açıklamada, "Kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 silah ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

OLAYIN NEDENİ ALACAK MESELESİ

Silahlı saldırının nedeninin de yer aldığı açıklamada, "Çalışmalar kapsamında, G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B'nin olayın failleri olduğu, alacak nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Mağdurlara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nn olaydan sonra 19 Ağustos'ta saat 00.48'de (olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli'den yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüphelilerin aranmalarına devam edilmektedir." denildi.

Filistinli iş insanlarına düzenlenen silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E'nin olayın failleri olduğu belirlenen şüphelilerin ulaşımını sağlayan kişi olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023'te Şişli'de silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlenmiş, olay yerinde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y, yakalanmış, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Dün saat 22.20'de Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda bir kişi, park halindeki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlemiş, Filistin uyruklu A.A.E.Q (30) hayatını kaybetmişti. Arkadaşı F.M. ağır, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralanmıştı. Olay yerinde susturucu takılmış tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştu.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Kırklareli Kağıthane İstanbul İstanbul Filistin 3-sayfa İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ülkücü Gençlik:

filistinli değil, şahsın babası kendilerinin israil arabı olduğunu söyledi

3
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Aras Aras:

Adamlar cinayet işlemiş ve tespit edilmiş daha niye isimleri yazılmıyor abcedfg yazılıyor

1
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Perwer:

Olayın arkasında MOSSAD var demeyecekler tabi… İnşallah öyledir

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