FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi imamı Etem Taş, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

2018'DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Örgüt tarafından "Gaybubet" olarak adlandırılan bir hücre evinde 2018 yılında düzenlenen operasyonda yakalanan Taş'ın, o tarihte çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği ortaya çıkmıştı. Örgüt evlerinde kaldığı ve hatsız akıllı telefon kullandığı belirlenen Taş, o dönem İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan Erdem Parkı'nda yakalanmıştı.

GÜLEN'LE PENSİLVANYA'DA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada Etem Taş'ın firari olarak arandığı anlaşıldı. 20 Ekim 2024'te ölen örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde Pensilvanya'da defalarca görüşme gerçekleştiren ve FETÖ/PDY'nin sözde "Yüceler Şurası(Mollalar Grubu)" denilen en üst kademesiyle bağlantısı tespit edilen Taş'ın izine, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

16 Mayıs'ta belirlenen adrese baskın yapıldı, ByLock isimli programı kullanan, Bank Asya'da hesap artışı olan ve İstanbul Ağır Ceza Masasınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ethem Taş, baskında yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜT İÇİNDEKİ ROLÜ VE GİZLİ YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

KHK kapsamında kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. isimli iş yerinde çalıştığı tespit edilen Etem Taş'ın örgüt içindeki rolü ve gizli yazışmaları da ortaya çıktı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden evvel FETÖ elebaşı Gülen'den randevuları ayarlayıp güncel talimatları alan New York eyalet abisi Mehmet Yaşa, Mustafa Yeşil, İsmail Cingöz ve üst düzey FETÖ/PDY ülke imamlarıyla ByLock yazışmaları tespit edildi. FETÖ/PDY'nin kritik isimleri arasında yer alan Sadık Kesmeci ve Sait Aksoy'la birlikte Türkiye'den ABD'ye gitti. 2015- 2018 arasında Marmara Bölge imamıydı. Son görevini, halihazırda FETÖ'nün "Washington abisi" olan Sadık Kesmeci'den devraldı.

FETÖ SORUŞTURMALARINDA YAKALANAN EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİSİ

Bir dönem örgütün "Gaybubet" diye nitelendirdiği hücre evlerinde kalan Taş'ın, firari durumdayken eşi ve çocuğu ile parklarda buluşup görüştüğü tespit edildi. Güvenlik ve adli kaynaklara göre Ethem Taş, FETÖ soruşturmalarında yakalanan en kritik isimlerden birisi olduğu ifade ediliyor.

GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER TEK TEK LİSTELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM Ekipleri tarafından Çekmeköy'de 16 Mayıs Cuma günü yakalanan Taş'ın yurtdışına birlikte çıkış yaptığı veya ByLock üzerinden görüştüğü FETÖ'nün üst düzey yöneticileri: