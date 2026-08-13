Alkolü sürücüye İngiliz turistin ölümünde ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinde İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve 2,14 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Fethiye'nin Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda yaya geçidinden eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki çocuk annesi İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'ya (61), Şenay Koparal yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil çarpmıştı. 2,14 promil alkollü olduğu tespit edilen Koparal'ın çarptığı kişinin üzerinden geçmeye çalışarak olay yerinden kaçmaya kalkıştığı iddia edilmişti. İngiliz turist Keith Antony Di Palma ve vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Koparal, geri manevra yaparak Palma'nın üzerinden aracını çekmişti. Palma tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, sürücü tutuklanmıştı.

"Hatalıyım, pişmanım"

Olayla ilgili Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şenay Koparal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılırken, acılı eş Keith Antony Di Palma, arkadaşları ve taraf avukatları salonda yer aldı. Tutuklu sanık Şenay Koparal, olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Hatalıyım, pişmanım. Kasıtlı hiçbir şey yapmadım. Kaza anlık oldu, çarptıktan sonra hemen durdum. Aracı geri vitese attım. Yanlışlıkla ön vitese geçmiş. Kasıtlı bir hareketim yoktur. Olayın şokuna girdim, çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Sanıktan şikayetçiyim"

Kazada eşini kaybeden Keith Antony Di Palma ise, olay anında yaşananları anlatıp, şikayetçi olduğunu tekrarladı. Keith Antony Di Palma, "Ölen Lisa benim eşim olur. Olay günü akşam yemeğine gitmek üzereydik, yaya geçidinin orada karşıdan karşıya geçecektik. Kontrolsüz bir şekilde karşıdan bir araç geldi ve bizi sürükledi. Ben geçtim. Araç benim sırtıma sürttü, benim eşim biraz yavaş olduğu için ona direkt çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4-5 metre ileriye fırladı. Şoförü aracın içerisinden çıkarmaya çalıştım, orada olan başka kişiler de vardı. Onlar beni eşime yönlendirdiler. Eşime yardım etmek için aracın önüne doğru ilerlediğimde araçla ilerlemeye başladı. Aracı durdurmak için önüne atladım, hatta durması için araca yumruk attım ama hiçbir şekilde durmadı. Ellerimi aracın altına koydum, 2 kişi daha bana yardımcı oluyordu. Araç durmadı ve eşimin üzerine çıktı. Orada yardım etmeye çalışan iki kişi sürücüyü araçtan çıkardı, aracı geriye ittik. Hatta ben araçtan anahtarları aldım. Ambulans geldiği zaman da anahtarları orada bulunan vatandaşlardan birisine teslim ettim. Adeta olayın şokundaydım. Eşim hastaneye yatırıldı, şoförün sarhoş olduğu anlaşılıyordu. Ayakta duramıyordu. Sonra eşimin vefat haberini aldık. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada avukatların da savunmalarını yapmasının ardından tutuklu sanığa son sözü soruldu. Sanık, "Üzgünüm, pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sürücü Şenay Koparal'ı bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca başkalarına ait kimlik kullanma ve resmi belgede sahtecilikten dolayı da sanığa 3 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından İngiliz Keith Anthony Di Palma'ya avukatı Onur Kamalı, tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini söyleyince İngiliz acılı eş gözyaşlarını tutamayıp avukatına sarılarak ağladı.

Türk adaletine teşekkür etti

Kararın açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Keith Antony Di Palma, mahkemenin sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için, "Hiçbir ceza hayattan çok sevdiğim kadını bana geri getirmez. Lisa yalnızca eşim değildi, o benim en iyi arkadaşım, ruh eşim, her şeyimdi. İki kızı Daniel ve Charlotte, hayatlarına yön veren ışığı kaybetti. Torunları en şefkatli büyükanneyi kaybetti. Mahkemenin verdiği karar çok önemli. Yüce Türk adaletine güveniyordum. Türk adaleti verdiği bu ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı ile acımızı birazcık da olsa serinletti. Adaletin yerini bulması için büyük önem veren mahkemeye, savcılığa ve bu süreçte çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasından ve Lisa'nın hayatının değerinin teslim edilmesinden dolayı minnettarım. Ancak hiçbir hüküm, hiçbir ceza Lisa'nın geride bıraktığı boşluğu asla dolduramayacak. Suçlu Koparal bugün bir cezaya çarptırılmış olabilir ancak gerçek cezayı onun yok ettiği aile olarak biz çekiyoruz" diye konuştu.

"Beklediğimiz karardı"

Mağdur avukatı Onur Kamalı da, "Geçen yıl meydana gelen kazada müvekkilimin eşi hayatını kaybetmiştir. Bir yıldır dosyası görülmektedir. Bugün karar çıkmıştır. Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verilmiştir. Yakalanmamak amacıyla kasten öldürme ve kadına karşı öldürme ile mahkeme sonuçlanmıştır. Verilen karar neticesinde müvekkilim ve ailesinin çektiği acılar bir nebze olsun teselli bulmuştur. Verilen karardan memnunuz. Dosyada tanık beyanları, kamera görüntüleri ve tüm deliller mevcuttur. Beklediğimiz bir karardı" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı