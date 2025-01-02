'Fergio House'un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi

İstanbul'da 28 Aralık 2023'te "Fergio House" ismini verdikleri villada partiler vererek buradan müstehcen içerikli yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

MAYISTA TAHLİYE EDİLDİ

"Fergio House"un kurucusu olduğu tespit edilen mimar Ferhat Günay'ın tutuklandığı soruşturmada 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günay ise 20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye oldu.

YILBAŞI PARTİSİ DÜZENLEDİ

Müstehcen içerikli partiler düzenleyen ve sosyal medya hesaplarında bu partileri paylaşıma açan Günay'ın yılbaşı için özel bir parti düzenlediği ortaya çıktı. Yılbaşı partisi Büyükçekmece'de yer alan 10 oda 2 salonlu villada düzenlendi.

YÜZLERİ MASKELİ 200 KİŞİ KATILDI

Özel dansçıların katıldığı parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Partiye katılan yüzleri maskeli 200 kişi gece boyunca dans etti. Partide havai fişek gösterisi de düzenlendi.