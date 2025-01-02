Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Görüşme tarihi belli oldu
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum

"Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstehcen içerikli partiler düzenlemekten tutuklanan ve 20 Mayıs 2024'te tahliye olan "Fergio House"un kurucusu olarak bilinen Ferhat Günay'ın yılbaşı partisi verdiği ortaya çıktı. Bir villada düzenlenen özel partiye yüzleri maskeli 200 kişi katıldı.

İstanbul'da 28 Aralık 2023'te "Fergio House" ismini verdikleri villada partiler vererek buradan müstehcen içerikli yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

'Fergio House'un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi

MAYISTA TAHLİYE EDİLDİ

"Fergio House"un kurucusu olduğu tespit edilen mimar Ferhat Günay'ın tutuklandığı soruşturmada 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günay ise 20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye oldu.

YILBAŞI PARTİSİ DÜZENLEDİ

Müstehcen içerikli partiler düzenleyen ve sosyal medya hesaplarında bu partileri paylaşıma açan Günay'ın yılbaşı için özel bir parti düzenlediği ortaya çıktı. Yılbaşı partisi Büyükçekmece'de yer alan 10 oda 2 salonlu villada düzenlendi.

'Fergio House'un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi

YÜZLERİ MASKELİ 200 KİŞİ KATILDI

Özel dansçıların katıldığı parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Partiye katılan yüzleri maskeli 200 kişi gece boyunca dans etti. Partide havai fişek gösterisi de düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
img

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
img

AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem

Son Dakika Haberleri

TRT 1 Regaip Kandili yayını hangi cami, cami nerede 2025? 3 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli 2-3 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP? Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025? Esad öldürüldü mü, zehirlendi mi, Beşar Esad'a kim suikast düzenledi? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Kozan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.