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Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti

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Daha önce fenomenlere yapılan soruşturmada günlerce konuşulan fenomen Özlem Öz'ün ölümüyle Türkiye'yi kahreden Narin Güran'la ilgili yayınladığı bir video tepki çekti. Kızıyla birlikte okulların açılacağına dair bir video yayınlayan Öz'e "Çocuk üzerinden bile prim kasıyorsunuz yazık" yorumu yapıldı.

Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Özlem Öz, kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti.

KIZIYLA ÇEKTİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Özlem Öz, Türkiye'nin konuştuğu Narin'in ölümüne de sessiz kalmadı. İlk paylaşımlarında üzüntüsünü dile getiren Öz'ün daha sonra kızının okula başladığını gösterdiği bir videoyu yayınlayarak "Narin bugün hayatta olsaydı okula başlayacaktı" notunu düştü. Özlem Öz'ün paylaşımı kısa sürede tepki çekti ve "Çocuk üzerinden prim kasmaya çalışıyorsun" yorumları yağdı.

Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti

Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti

Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - 3.Sayfa

Sosyal Medya Özlem Öz Türkiye 3-sayfa Magazin Yaşam Çocuk

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Yorumlar (3)

Emre Yeşilyurt:

Bunlar hala dışarda mı

7
1
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Dilek Öztaş:

söyledi çocuklarını video ile pazara çıkaran anne

2
0
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Ö AKGÜN:

Abla ne tık meraklısı çıktın yaaa ; Tık Tık nereye kadar bu iş

2
0
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