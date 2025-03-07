Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti ama...

Fenomen Merve Taşkın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde X hesabından, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurarak kendi özelliklerini listelemişti. Paylaşımı sonrası hakkında CİMER'e şikayet yağan fenomen, gözaltına alınmıştı. Merve Taşkın, "Müstehcenlik" suçlamasıyla ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EV HAPSİ CEZASI BİTTİ

Merve Taşkın'ın ev hapsi cezası sona erdi. Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 günlük ev hapsim sona ermiş bulunmakta. Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 Haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana." dedi.

"İBİZA'YA TATİLE GİDEMEYECEĞİME ÜZÜLDÜM"

Paylaşımına bir de not ekleyen Taşkın, "Duruşma tarihine kadar İbiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" açıklamasında bulundu.

"EVLENMEK İSTİYORUM"

Merve Taşkın son paylaşımında ise, evlenmek istediğini belirtti.

"CEZAM BİTİNCE ÜLKEME VEDA EDECEĞİM HERHALDE"

Fenomen isim sık sık evinden paylaşım yaparak adından söz ettirdi. Son olarak ise bir takipçisi Merve Taşkın'a "Cezan bitince yapacağın ilk şey ne?" diye sordu. Taşkın ise "Ülkeme veda edip buradan temelli gitmek olur herhalde" yanıtını vermişti.

TAŞKIN'IN SÖZ KONUSU PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır"