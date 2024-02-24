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Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kros motosikletinin minibüs ile çarpışması sonucunda 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde minibüsün yaya geçidinden geçen motosiklete çarptığı ve gencin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu

-Yaya geçidinden geçen motosikletliye minibüs böyle çarptı

24 yaşındaki genç ölüme böyle sürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kros motosikletinin minibüs ile çarpışması neticesinde 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Görüntüde, minibüsün yaya geçidinden geçen motosiklete çarptığı, savrulan gencin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Kaza, 24 Şubat Cumartesi saat 14.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen Recep Özdemir idaresindeki plakası takılı olmayan kros motosikletine, Y.E.D. hakimiyetindeki 41 ARJ 997 plakalı Ford marka minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü yola savruldu. Kazayı fark eden diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yardıma giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Recep Özdemir'e, ilk müdahaleyi o esnada kaza yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı'ndaki sağlık ekibi yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Özdemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Recep Özdemir'in cenazesi, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Düzce'de toprağa verildi.

Feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi

Öte yandan kaza anı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yaya geçidinden yolun karşısına geçen motosiklete, seyir halindeki minibüsün çarptığı görülüyor. Recep Özdemir'in çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu ve sürüklendiği anlar da kaydedildi. Kazayı fark eden sürücülerinin ve hasta nakil ambulansının Recep Özdemir'e yardıma gittiği de görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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