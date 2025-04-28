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İstanbul depremi öncesi garip olay

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bir gün önce yoğun gaz kokusu hissedildiği ortaya çıktı. Mahalleli uzun süredir deprem olmayan Ganos Fayı nedeniyle tedirgin.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde, Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun bir gaz kokusu hissedildi. Mahalle sakinleri, kokunun özellikle Marmara Denizi yönünden geldiğini ve daha önce köyde yaşanan bir sondaj olayındaki gaz kokusuna benzediğini ifade etti.

2023'TEKİ SONDAJDA GAZ ÇIKMIŞTI

2023 yılı Ekim ayında Gaziköy'de yapılan bir sondaj çalışması sırasında, 150 metre derinlikte yoğun gaz çıkışı tespit edilmişti. Sondajı yapan vatandaşın amacı su bulmak olsa da çıkan gaz, bölgede dikkat çekmişti. Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, sondaj noktasının tam olarak Ganos Fayı üzerinde yer aldığını vurgulayarak, gaz çıkışının zaman zaman hâlâ devam ettiğini söyledi.

İstanbul depremi öncesi garip olay

DEPREMDEN BİR GÜN ÖNCE YOĞUN KOKU

Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, "Depremden bir gün önce köyümüzde yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik. 2023 Ekim ayında yapılan sondaj çalışmasında çıkan gazın kokusuna benzediği için o anda fazla endişelenmedik. Ancak Silivri depremi olduktan sonra bu durum bizi düşündürdü. Çünkü o gaz kokusunun fay hattıyla ilişkili olabileceğini anladık. Kokunun etkisi 5-6 dakika sürdü" dedi.

GANOS FAYI ÜZERİNDE TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Ganos Fayı'nın Marmara Çukuru'ndan başlayıp Saros Körfezi'ne kadar uzandığını belirten Altıntaş, bölgenin 1912 yılından bu yana büyük bir deprem yaşamadığını, ancak küçük depremler sonrasında mahallede tedirginliğin arttığını söyledi. Gaziköy'de yaşayan vatandaşlar, geçmiş deneyimlerin ve son yaşanan olayların ardından Ganos Fayı'ndaki hareketlilik konusunda daha dikkatli olduklarını ifade etti.

İstanbul depremi öncesi garip olay
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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