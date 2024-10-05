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Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

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İstanbul'da 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katledip intihar eden Semih Çelik'in evinde bulunan karakelem resimde çıplak halde bir kadının vücudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

İstanbul Fatih'te öldürdüğü kadınlardan İkbal Uzuner'in başını kesip surlardan aşağı atan Semih Çelik (19), daha sonra kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Çelik'in olaydan yarım saat önce ise eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşenur Halil'i de Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

5 KEZ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

ÇİZDİĞİ RESİMDEKİ GİBİ PARÇALARA AYIRMIŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vucudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

Yarım saat arayla öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı. Uzuner veHalil bugün toprağa verilecek.

Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Semih Çelik Edirnekapı Politika İstanbul Güvenlik 3-sayfa Cinayet Suç

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Yorumlar (6)

Emre Erdogan:

Toplum akıl sağlığı çöktü

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Yakup SGZ:

Önce ahlak menaviyat boşuna dememişti Erbakan hocamız

8
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Fernandez:

Bu tip insanlarin ya beyninde bir sikinti oluyor yada bazi negatif varliklar musallat oluyor. Yazik.

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Alparslan Aydoğan:

ISLAH OLMAYANI İTİLAF ETMEK LAZIM BİDE BESLE TEDAVİ SONRA TEKRAR ARAMIZDA

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sefa KURAL:

Şeytana gerek kalmadı artık, Kendimi gereksiz gördüğümden dolayı istifa ediyorum diye istifa mektubunu versin

1
0
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Dilek Usta:

Bu kadar hasta olmak… Kimbilir kaç kişi böyle aramızda Bunlara tetikleyen olaylar vardır mutlaka

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