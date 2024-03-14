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Eylem Tok ve oğlunu ABD'de görüntüleyen Gözde G. : Rahatlıklarını görünce şok oldum

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EYÜPSULTAN'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğraflarını çeken Gözde G., "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi.

EYÜPSULTAN'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğraflarını çeken Gözde G., "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi.

Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü. Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve T.C bindikleri taksiyle uzaklaştı.

O anları görüntüleyen Gözde G., "13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum. Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim" diye konuştu.

Amerika'da yaşayan Türk vatandaşı Gözde G. soyadının açık yazılmasını istemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eylem Tok Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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