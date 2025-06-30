Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı

İngiltere'nin Kent bölgesinde, 88 yaşındaki demans hastası John Attard'a fiziksel şiddet uygulayan bakıcının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 42 yaşındaki bakıcı Bilikesu Olagunju'nun yaşlı adamı adeta "bez bebek gibi" oradan oraya savurduğu görülüyor.

Olagunju'nun görevi, Attard'a kişisel bakım yapmak ve kahvaltısını hazırlamaktı. Ancak görüntülerde, yaşlı adamı zorla soyduğu, yere düşmesine rağmen sürüklediği, kahvesine diyabet hastası olduğunu bilmesine rağmen marmelat döktüğü ve onu dövmekle tehdit ettiği görülüyor.

Attard'ın oğlu Chris, bu görüntüleri eve yerleştirdiği gizli kamera sayesinde elde etti. Olay, 24 Aralık 2022'de yani Noel arifesinde yaşandı. Ertesi gün yaşlı adam evde kanlar içinde baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. On gün sonra da hayatını kaybetti.

Bakıcı, yaşlı bir bireye kötü muamelede bulunmak ve ihmal etmek suçlamasını kabul etti. Ancak Woolwich Kraliyet Mahkemesi, Olagunju'ya sadece 6 hafta hapis cezası verdi. Bu ceza 18 ay süreyle ertelendi ve ayrıca 50 saat kamu hizmeti yapmasına karar verildi.

Attard'ın oğlu Chris, bu cezayı "bir hakaret" olarak nitelendirdi.

"Bu kişi, o kameralar olmasaydı hâlâ yaşlılara aynı şekilde davranıyor olabilirdi. Verilen ceza hiçbir caydırıcılık taşımıyor," dedi.

Mahkemeye sunulan görüntülere göre bakıcı, sabah 11.20'de yaşlı adamın evine geldi. Attard'ı zorla ayağa kaldırmaya çalıştı, ama yere kayıp düştü. Daha sonra onu sokaktan görünecek şekilde pencere önünde soydu.

Yaşlı adamı yerden kaldırmaya çalışırken zorla çekiştirdi, yaka paça sürükledi. Çalıştığı firmadan aldığı "ambulans çağırın, dokunmayın" uyarısına rağmen, bu talimatı dinlemeyip adamı zorla kaldırmaya devam etti. Bu sırada "Buraya bir erkek göndermeliydiniz" diye de şikâyette bulundu.

Attard defalarca "Canım acıyor" demesine rağmen, Olagunju tehditlerini sürdürdü:

"Seni döverim, hastaneye götürürüm, polise şikayet ederim."

Ayrıca yaşlı adamın diyabet hastası olduğunu bilmesine rağmen, kahvesine bilerek marmelat döktü. Masayı da çekerek yaşlının yemeğe ulaşmasını engelledi, üzerine sıcak kahve döktü.

Otopsi, ölümün doğrudan bakıcı kaynaklı olduğunu kanıtlayamadı. Ancak Chris Attard, babasının bu olay sonrası hızla kötüleştiğini ve görüntülerde yüzündeki acının açıkça görüldüğünü ifade etti.

"Onu adeta bir bez bebek gibi kaldırıyor. Babamın yüzü acıdan bükülmüş durumdaydı," dedi.

Savcı James Benson, bakıcının davranışlarını "sert, kaba ve umursamaz" olarak tanımladı. Olagunju'nun, Attard'ın yaşlılığını ve çaresizliğini suistimal ettiğini vurguladı.