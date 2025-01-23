Evinde ölen kadının cesedini beslediği köpekleri parçaladı

Romanya'nın Târgu Jiu kentinde yaşayan 34 yaşındaki Adriana Neagoe'dan beş gün haber alamayan ailesi, korkunç bir gerçekle karşılaştı. Evinde ölü bulunan kadının vücudunun bir kısmının, sahip olduğu pug cinsi köpekleri tarafından yendiği ortaya çıktı.

Telefon ve mesajlara yanıt vermeyen Neagoe'nin evine giden yakınları, içeriden ses gelmeyince polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiklerinde, kadının cansız bedenini yerde buldular. Anda Sasha adıyla da tanınan kadının iki pug köpeği de yanındaydı.

Ambulans ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının üzerinde şiddet izi olmadığını belirledi. Ölüm nedeninin anlaşılması için ceset otopsiye gönderildi. Köpekler ise belediye görevlileri tarafından barınağa götürüldü.

Neagoe'nin kız kardeşi Maria Alexandra, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Güzel kardeşim artık aramızda değil" diyerek acı haberi duyurdu. Arkadaşları ve yakınları şok içinde taziye mesajları paylaştı. Cenazenin Cuma günü kilisede toprağa verileceği açıklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.