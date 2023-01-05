Evinde bıçaklı hırsızı gören kadın çocuğu ile balkondan atladı

Bursa'da evine bıçaklı hırsız giren kadın çocuğu ile balkondan atlaması sonucu yaralandı. Hırsız kaçarak kayıplara karıştı.

Olay saat 12.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın 2. katında oturan Suriye uyruklu Meryem Elneccar (35) kapının zorlandığını fark etti. Daire kapısını zorlayarak içeri giren hırsızı elinde bıçağı ile gören Elneccar, büyük korku yaşadı. Kadın çocuğunu alıp balkona çıktı. 3 yaşındaki Muhammed isimli çocuğunu kucağına alan kadın yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak üzerine atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Yaralı kadın ve oğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için sokağı didik didik etti.

Tesadüf eseri sokaktan geçerken olayı gören Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA