Eve yerleştirilen gizli kamera ortaya çıkardı! Bakıcıdan 80 yaşındaki kadına akılalmaz işkence
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İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası kadının, bakıcısının akılalmaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Yaşlı kadının kızı ise evdeki gizli kamera görüntüleri ile şiddeti ortaya çıkarıp bakıcıdan şikayetçi oldu.
Kadıköy Suadiye'de Türkmenistanlı uyruklu bakıcı M.S.A., 80 yaşındaki alzheimer hastası M.K.D.'ya şiddet gösterdi. Bir süre sonra yaşlı kadının vücudundaki morluk ve şişlikler görünür bir hal aldı.
GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ
Sabah'ın haberine göre yaşlı kadının kızı annesinin kulağında morarma ve şişlik görünce durumda şüphelendi. Durumdan şüphelenen M.K.D.'nin kızı, annesi ve bakıcının yalnız kaldığı eve gizli kamera yerleştirdi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşlı kadının kızı annesinin gördüğü şiddeti bu şekilde kanıtlamış oldu. Görüntüleri izleyen yaşlı kadının kızı şoke oldu. Görüntülerle emniyetin yolunu tutan kadın, bakıcıdan şikayetçi oldu.
İşte şiddet anından kareler;