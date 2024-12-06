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Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde
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Kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile erkek Cumhuriyet Savcısının evde basılması üzerine yeni gelişmeler yaşanıyor. HSK tarafından Şanlıurfa Adliyesi'ne atanan skandalın aktörlerinden Cumhuriyet Savcısı, açığa alındı. Savcının, boşandığı Yargıtay Tetkik Hakimi eşine kesinleşen borçlarını ödemediği, ayrıca eski eşini kendisine 4 milyon 500 bin TL borçlu göstererek sahte senetle icra takibi başlattığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Adliyesi'nde yaşanan yasak aşk skandalı geniş yankı uyandırmıştı. İddiaya göre, kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., ile aynı adliyede çalışan erkek Cumhuriyet Savcısı H.C. yasak aşk yaşıyordu.

Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

MAHKEME BAŞKANI BALKONDAN ATLADI

Savcı H.C'nin Yargıtay Tetkik Hakimi eşi eve geldiğinde kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile kocasını yakaladı. Panik olan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise balkondan aşağı atlayarak kaçmaya çalışırken ağır yaralandı.

SAVCI ŞANLIURFA'YA ATANDI

Bu gelişmelerin ardından Yargıtay Tetkik Hakimi ile Cumhuriyet Savcısı karı-koca boşandı. Olayın gündeme gelmesi üzerine yasak aşk iddialarına ilişkin soruşturma başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK). Güz Kararnamesi ile Savcı H.C.'yi, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

AÇIĞA ALINDI

Savcı H.Ç., son olarak ise HSK 2. Dairesince açığa alındı. Ekol TV'nin aktardığına göre HSK'nın kararında, savcının evli olduğu haldekadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile yaşadığı yasak aşkın bilgisine de yer verildi. Kararda Savcı ile Hakim'in boşanma protokolü düzenledikleri belirtildi.

BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYMADI

Boşanma protokolüne göre savcının hakim olan eski eşine 200 bin lira taksitle toplamda 3 milyon lira ödeyeceği, aynı zamanda boşandıktan en geç 2 gün sonra aracını devredeceği belirtildi. Ancak savcı bu protokole uymadı.

Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

SAHTE SENETLE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Savcı kesinleşen bu borçlarını ödemediği gibi boşandığı hakim eşini kendisine 4 milyon 500 bin lira borçlu gibi göstererek sahte senetle icra takibi başlattı. Bunun üzerine savcının eski eşi olan Yargıtay Tetkik Hakimi imza ve borca itiraz davası açtı. Dava üzerine savcı, aynı gün icra takibinden vazgeçti.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

her bir satirini agzim acik okudum... vay arkadas...

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Zina, sahte senet, çüş! bunu yapanlar adalet sisteminin neferleri. Şimdi bu ülkede başına bir iş geldiğinde adalete güven hadi.

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