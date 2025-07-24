Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 görevlinin kimlikleri belli oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları faciayla sonuçlandı. Yangına müdahale ettikleri sırada alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT görevlisi 10 kişi şehit oldu. Hayatını kaybeden 10 kahramanın kimlikleri de belli oldu.

2 DENİZLİLİ ORMANCI ŞEHİT OLDU

Şehitlerden 2'sinin, Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan Hilmi Şahin ile Sercan Utni olduğu öğrenildi.

Hilmi Şahin

Şahin ve Utni'nin acı haberleri, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi.

Sercan Utni

EVLENDİKTEN 1 HAFTA SONRA ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tolunay Kocaman'ın da hayatını kaybeden görevliler arasında yer aldığı belirlendi. Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi.

Tolunay Kocaman

Yangın faciasında yitirdiğimiz diğer kahramanların isimleri ise şu şekilde: