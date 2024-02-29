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Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu: Haklılığımın ortaya çıkarılacağına inanıyorum

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Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından açıklama yapan Tanış, suçlamaları reddetti.

Instagram hesabından yazılı açıklama yapan Fırat Tanış, "Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu

FIRAT TANIŞ VE ESKİ SEVGİLİSİ ARASINDA NE OLDU?

Geçtiğimiz sene eylül ayında ayrıldığı Tanış'tan şiddet gördüğünü ileri süren İklim Tamkan, uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır."

Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu

"KİŞİLİK HAKLARIMA AÇIKÇA BİR SALDIRIDIR"

"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu

"HİÇ KORKMUYORUM"

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum."

Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu

Kaynak: Haberler.com / Şaziye Ceyhan - 3.Sayfa

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