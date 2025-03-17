Eski rektör yardımcısına dolandırıcılık davası

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcısının ismini kullanarak "bir suçlunun serbest bırakılması" karşılığında 3 milyon lira istediği iddiasıyla dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Faruk G., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na 9 Aralık 2024'te Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Faruk G.'nin suç duyurusu dilekçesinde, Mersin'de oto galericilik yapan kardeşi Hakan G.'nin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındığını, 13 Eylül 2024'te tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini müştekinin zararının giderilmesi halinde kardeşinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacağını ve ileride alması ihtimal bulunan cezada indirim yapılacağı ve bu sebeple tutuklanamayabileceğini öğrendiğini bunun üzerine kardeşi tarafından dolandırıldığı iddia edilen Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya ile irtibata geçerek 1.5 milyon lira olan zararını ödemek istediğini belirtti. Suç duyurusundaki dilekçedeki iddiaya göre, Prof. Dr. Çetinkaya, bu miktarın ödenerek zararının giderilemeyeceğini zararın daha fazla olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çetinkaya'ya IBAN üzerinden 'Adana CBS 2024/ .. zarar karşılama Hakan G.' açıklaması ile 1.5 milyon lirayı gönderdiğini, ancak zararı karşılamasına rağmen kardeşinin tutuklandığını suç duyurusu dilekçesinde belirten Faruk G., Eylül ayı sonunda şikayetinden vazgeçmesi için Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'yı aradığını, yaptıkları görüşmede şikayetinden çekilmesini istediğini tüm masraflarını karşılamayı düşündüğünü söylediğini belirtti. Ancak Çetinkaya'nın 3 milyon lira para istediğini öne sürdü. Faruk G., suç duyurusu dilekçesinin devamında, Çetinkaya'ya bu parayı ödeme gücünün olmadığını söylediğini, Çetinkaya'nın ise sürekli olarak Hakan'ın tahliyesinin elinde olduğunu, tutuklanmasının da kendisinden kaynaklandığını söylediğini konuşmanın devamında 3 milyon lirayı aldıktan sonra tanıdığı olan Adana Cumhuriyet Başsavcısını kastederek, "Başsavcımız yabancı değil, dilekçeyi whatsapptan iletirim" dediğini, dilekçe gittikten sonra mağduriyeti giderildiği için dosya üzerindeki baskının biteceğini ve Hakan G.'nin tahliye olacağını, Hakan'ın kendisinin bilgisi dışında tahliye olması halinde peşine büyük mafyalar takacağını söylediğini belirtti. Faruk G., Prof. Dr. Çetinkaya ile yaptığı görüşmenin ses kayıtlarını da delil olarak savcılığa verdi.

Yapılan suç duyurusunun ardından Savcılık talimatı ile Faruk G. 6 Aralık 2024'te polisler ile irtibata geçerek, Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'ya istemiş olduğu 3 milyon lira ödemek için görüşme yaptı. Prof. Dr. Çetinkaya'ya suçüstü yapılmak üzere Faruk G.'nin temin ettiği 1 milyon 400 bin lira banknotların seri numaraları polislerce alındı. Polisler yaptığı fiziki takipte Prof. Dr. Çetinkaya sürücüsü S.A. olan bir otomobil ile banka önüne geldi. Y.P. ile araçtan inen Prof. Dr. Çetinkaya banka önünde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Faruk G. de otomobili ile banka önüne geldi. Faruk G.'nin otomobilinin bagaj kısmında bir süre konuştuktan sonra Faruk G. bagajdan çıkardığı çantayı Çetinkaya'ya verdi. Çetinkaya para dolu çantayla bankaya girdiğinde polislerce yakalandı.

Gözaltına alınıp sorgusunun ardından adliyeye sevk edilip yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Prof. Çetinkaya hakkında 'Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırladı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, Prof. Dr. Çetinkaya'nın 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, Prof. Dr. Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu dilekçesinin içeriği, suç unsuru ses kayıtlarının dökümü, polislerin yaptığı suçüstü baskını ve sanık Çetinkaya'nın savunmasına yer verildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alınan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya iddianamede yer alan ifadesinde, 'sazan sarmalı' olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemi ile dolandırıldığını dolandırılanlar arasında Hakan G.'nin de bulunduğunu söyledi. Bu kişiyi tanımadığını Faruk G.'yi de Hakan G.'nin ağabeyi olarak tanıdığını ifade eden Prof.Dr. Çetinkaya, iddianamede yer alan savunmasında şunları söyledi:

"Malatyalıyım. Deprem nedeniyle ailemin evi hasar gördü. İnşası için müteahhit 1.5 milyon lira istedi. Bunun üzerine arabamı satmaya karar verdim. Başıma Sazan Sarmalı denen olay geldi. Hakan G. tutuklandıktan sonra ağabeyi Faruk beni aradı, '1.5 milyon lira ödeme yapmama rağmen tahliye olmadı. Şikayetinden vazgeç, aklında bir rakam yok mu? Elini taşın altına koy, uzlaşalım' dedi. Kendisine ilk konuşmamızda rakam söylemedim. Daha sonra 3 milyon lira rakamını söyledim. 3 milyon lira yerinde dönüşüm yapacak müteahhitin ikinci aşamada bizden istediği paradır. Bu nedenle bu rakamı söyledim. Benim Faruk G.'den istediğim para şikayetimden vazgeçmemem ve uzlaşmak için istediğim paradır. Ben kesinlikle herhangi birinin ismini kullanarak tahliye vaat etmedim. Ben şu anda siber dolandırıcılığın mağduruyum. Ses kayıtları ile profesyonel bir şekilde oynanmış olabilir. Ben kesinlikle başsavcı beyin adını kullanmadım. Ben o parayı gayrimeşru şekilde isteyecek olsam bunu bu şekilde yapmazdım. O gün yanımda olan şahıslardan biri üniversitenin şoförü, diğeri üniversitemizde yüksek lisans yapan öğrencimiz aynı zamanda astsubaydır. Ben karşıdaki şahıslar dolandırıcı olduğundan güvenmediğim için bu şahısların yanımda gelmesini istedim. Ben kimseyi dolandırmadım, tam tersi bu şahıslar beni dolandırarak maddi ve manevi anlamda yıkılmamıza neden olmuştur."

Prof. Dr. Çetinkaya yargılanmak için ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak. - ADANA