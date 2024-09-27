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Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir şahıs eski nişanlısının başka biriyle kaçtığını iddia ederek babasıyla birlikte kızın ailesinin evine silahla baskın yaptı. Çıkan kavgada kızın ailesi tarafından darp edilen baba ile oğlu yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, eski nişanlısının başkasıyla kaçtığı iddiası üzerine babasıyla birlikte kızın ailesinin evini silahla bastı. Kızın babası ve kuzeni tarafından darp edilen baba-oğul hastanelik oldu.

Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü

ESKİ NİŞANLISININ EVİNİ BASTI

Olay, Gaziler Mahallesi 1782 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.C., kız arkadaşı M.A'nın nişanı bozup başka bir gençle kaçtığı iddiasıyla babası H.M.C. ile birlikte eski nişanlısının ailesinin evine gitti. Olay yerine oğlu ile birlikte 41 AGS 275 plakalı araçla gelen H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti.

Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü

BABA İLE OĞLU YARALANDI

Bu sırada kızın babası H.A. ve yeğeni M.A., H.M.C'nin elinden silahı aldı ve baba ile oğlunu darp etti. Çıkan kavga neticesinde H.M.C. ve oğlu F.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.A. ve M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü

Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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