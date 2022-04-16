Eski koca vahşetinde ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da eski eşi tarafından 10'a yakın bıçak darbesi ile ağır yaralanan genç kadının kanlar içinde kaldığı ve olayı gerçekleştiren şahsın gözaltına alınma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren görüntüye neden olan eski kocanın ise olaydan yaklaşık 9 saat önce sosyal medya hesabından "o k. hakkını veririm bedeli ne olursa olsun" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Dazkırı ilçesi Cihat Kora Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canan T., 1 yıl evli kaldığı Hulusi A. ile geçtiğimiz aylarda boşandı. İkili arasında iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde düğün takısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hulusi A., eski eşi Canan T.'nin kullandığı aracı kendi aracıyla takip etti. Ardından Hulusi A., trafikte ilerleyen Canan T.'nin aracına çarptı. Kendisine çarpan kişinin eski kocası olduğunu fark eden Canan T., iş yerine kaçarak peşindeki Hulusi A.'dan kurtulmak istedi.

Genç kadın eli, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı

Genç kadının arkasından dükkana giren Hulusi A., eski karısına adeta dehşeti yaşattı. Canan A.'yı burada eli, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan Hulusi A., ardından genç kadını saçlarından tutup sürükleyerek sokağa çıkardı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Genç kadın yaklaşık bir hafta uyutulacak

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan genç kadını ambulans ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren Hulusi A.'yı suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Dün gece sevk edildiği üniversite hastanesinde ameliyata alınan Canan T.'nin ardından yoğun bakımda tedavisine başlandığı öğrenildi. Genç kadının yaklaşık bir hafta uyutulacağı kaydedildi.

Canan T.'ye dehşeti yaşatan eski kocanın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay anının görüntüsü görenleri dehşete düşürdü

Olayın hemen ardından bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntüde bıçaklanan genç kadının kanlar içinde yerde yattığı ve başında birkaç kişinin olduğu, ona yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin genç kadını ağır yaralayan Hulusi A.'yı kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar da görüntülerde yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR