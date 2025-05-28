Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı

Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
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Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
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Adana'da işten çıkarılan Gurbet A., eski çalıştığı kafeye girerek kasadaki 8 bin lira ve langırt makinesindeki 700 lirayı çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, "Poşettekiler şahsi eşyalarımdı" diyerek suçlamayı reddetti. Gözaltına alınan Gurbet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A. (26), eski çalıştığı kafeye girip, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesindeki 700 lirayı çaldı. Polisin yakaladığı şüpheli, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı" dedi.

Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı

Olay, 21 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A., demir kapısının sürgüsünü kaydırarak açıp, eski çalıştığı kafeye girdi. İçeride gezen Gurbet, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesinin para bölümündeki 700 lirayı aldı. Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı

TUTUKLANDI

Kafeyi açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Sevim Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saklandığı adrese yapılan baskında Gurbet A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gurbet A., sorgusunda, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı. Onları almak için gittim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gurbet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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