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Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı

Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
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Ankara'da görülen boşanma davasında mahkeme, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüşüp, birlikte tatile giden Mesut B.'yi ağır kusurlu bularak, davacı eşi Fatma B.'ye 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf da kararı hukuka uygun buldu.

Ankara'da yaşayan Fatma B. isimli emekli öğretmen, 2019 senesinde nikah masasına oturduğu jeoloji mühendisi Mesut B.'ye, eski eşiyle sık sık görüştüğü ve birlikte tatil gittiği iddiasıyla boşanma davası açtı.

DAVACI LEHİNE 100 BİN LİRA TAZMİNAT

Ankara 12'nci Aile Mahkemesi, davalı Mesut B.'nin, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüştüğü, banka hesabına para gönderdiği ve birlikte tatile gittiklerinin otel kayıtları, banka dekontları ve diğer delillerle tespit edildiğini belirterek, davalının ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, davacı lehine 100 bin lira tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

Eski Eşiyle Tatil Yapan Koca, Boşanma Davasında Ağır Kusurlu Bulundu

İSTİNAF KARARI HUKUKA UYGUN BULDU

Davalı kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de de ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanmaya ilişkin tüm delillerin toplanıp değerlendirildiği, delillerin takdirinde yanlışlık yapılmadığı belirtildi. Kusur tespitine ilişkin değerlendirmede ise davalı kocanın tamamen ve ağır kusurlu olduğu ve kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

"İŞ İÇİN ŞEHİR DIŞINA ÇIKTIĞINI SÖYLEYİP; ESKİ EŞİYLE BİRLİKTE TATİLE GİTMİŞ"

Fatma B.'nin avukatı Senem Yılmazel, sadakat yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle boşanma davası açtıklarını söyleyerek, "Eşi, eski eşiyle çok sık görüşüyormuş. Bunları HTS kayıtlarıyla kanıtladık. Bunların haricinde iş için şehir dışına çıktığını söylemiş; ancak eski eşiyle birlikte tatile gitmiş maalesef. Bunları da otel kaydıyla kanıtladık. Tanıklar da eski eşiyle sık sık görüştüğünü beyan ettiler. Bu şekilde davanın kabulüne karar verildi" dedi.

Eski Eşiyle Tatil Yapan Koca, Boşanma Davasında Ağır Kusurlu Bulundu

"SIK SIK ESKİ EŞİNE PARA GÖNDERMİŞ"

Senem Yılmazel, eski eşle görüşmenin güven sarsıcı olduğunu söyleyerek, "Bir de para transferleri de vardı. Sık sık hesaba para gönderilmiş. Bunları da banka kayıtlarıyla kanıtladık. HTS kayıtları, banka kayıtları, tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Ortak bir çocukları vardı. Çocuğun ihtiyaçları için ödeme yapıldığını söylediler. Otel için de inkar ettiler; fakat otel kayıtları gelince 'çocukla ilgili önemli mevzular için gidilmişti' gibi bir savunma yaptılar. Mahkeme, manevi tazminata ve boşanmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Salak adam eskiyi niye boşadıııın niye görüşüyon...

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Ank mallı

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