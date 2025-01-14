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Abdüllatif Şener'in oğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı

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AK Parti kurucularından eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener de anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüş ve çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şener'in oğlu gözaltının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ARACIN CAMINI AÇIP HAKARET ETTİ" İDDİASI

Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edilmişti.

Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandıŞamil Şener.

DİĞER OĞLU DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına almış ve Şener, çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandıBedirhan Şener.

Abdüllatif Şener'in oğlu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıVEFA:

Cumhurbaşkanına hakaret suçu düşünce ve ifade özgürlüğünün katilidir. Üstelik Recep Tayyip Erdoğan sadece cumhurbaşkanı değil, parti Başkanıdır, siyasi figürdür. Muhalifler sindirmeye yönelik bu düzenleme ve uygulama tez vakitte sonlandırılmalı!!

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Haber YorumlarıFake You hard:

Oy ne guzel olmus ya

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Adam cinayet işledi hapse girmedi ama cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapse girdi. Fıkra gibi ülkede yaşıyoruz yemin ederim. Muhahayt

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıSUNSET null:

başbakan vekilliği yap, kendi çocuklarına sahip çıkmadan ülkeye yön ver. yaşadığımız ülkeye bak. veletlerdeki bu tipler bile güven vermiyor

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

baba ne ki oğulları ne olsun....

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Haber Yorumlarıemre null:

küfür kalbi karartır küfreden kişiyi Allah kalbini mühürler Kuranda Allah kötü sözlerin söylenmesinden asla hoşlanmaz başka ayette ey iman edenler birbirinizle küfretmeyin kötü sözlerle lakaplarla tartışıp durmayın kim bunlardan vazgeçmezse zalimlerin ta kendileridir mealinde ayetlerle birlikte yuce Allah küfreden kişi küfrettiği kişiyi kıldığı namazların ibadetlerin sevabı verilecek tazminat olarak eger sevap yetmezse günahlarını da yuklenecek gidip cehenmde küfrettiği kişinin yerine gunahlarin cezasini çekecek ya bu küfreden kişi Reisin yerine chenme gidip Reisin günahlarının cezasını çekecek reise verilecek sevapları yetmezse eger

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

millet ittifakındayken kendi ağzıyla cumhur ittifakına oy verdim diyen bir çay bardağı bile emanet edilmeyecek dürüstlükte olan biri

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Vefa Düşünce özgürlüğümü kullanmak istiyorum OÇ.GENEL EV. Mahsülü.

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Ifade ve halaret ozgurlugu diyenler? Bit ornek Ulke gostersin? Etrafta coluk cocuk, yasli, kadin kiz var,, ne soyledigi onemli suc teskil eder….Tutuklanmasi normal…

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Haber YorumlarıSolo Türk:

benden aldığın haksız paralar aheste aheste çıkıyor abdullatif edendi

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