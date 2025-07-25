Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı
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Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede gündeme oturdu. Videoya göre, bir adam eşiyle yürürken eşini rahatsız eden bir kişiye karşı müdahalede bulundu ve tek yumrukla yere serdi. Olayın nerede gerçekleştiği bilinmiyor. Bu video, karısını taciz eden adamı tek yumrukla bayıltan adamın tepkisini haklı bulanlar ve şiddetin çözüm olmadığını savunanlar arasında tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede gündeme oturdu. Bir adam, eşiyle birlikte yürürken eşine sözlü ve fiziksel tacizde bulunan başka bir şahsa, aniden yumruk attı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın nerede gerçekleştiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, görüntülerde karısının rahatsız edildiğini gören adamın tereddüt etmeden olaya müdahale ettiği görülüyor. Tacizciye doğru yönelen adam, tek yumrukla şahsı yere seriyor. Görüntülerin devamında, yere yığılan şahsın hareketsiz kaldığı ve çevredekilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı gözlemleniyor.

Söz konusu video, "Karısını taciz eden adamı tek yumrukla bayılttı" başlığıyla sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi. Çok sayıda kullanıcı, adamın tepkisini haklı bulduğunu ifade ederken, bazıları ise şiddetin çözüm olmadığını savundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bazı hukukçular görüntü üzerinden yaptıkları değerlendirmede, kişinin yakınını korumak amacıyla orantılı güç kullanmasının hukuken meşru savunma kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Yaşananlar, hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de sokakta yaşanan taciz olaylarının ciddiyeti konusunda yeniden tartışma başlattı. Uzmanlar, bu tür olayların artmaması için yasal caydırıcılığın ve kamusal bilinçlendirmenin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Ellerine sağlık kardeşim!

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Haber YorumlarıKazım Arabacı:

10 yıl öncenin haberi

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Haber Yorumlarıtolgn:

Sarhoşa vuran adam gibi adamdır, kesin

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Diğer adam ile iddialaşmış bak yaparım ben diye ama kumarın ne kadar tehlikeli olduğu yine kendini göstermiş.

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Haber Yorumlarırf59rdy25j:

Ya siz çakalsınız biz aptal mıyız Haberler.com kaç yıl önceden beri bu herkes de biliyor kimi yiyorsunuz haber kalmadıysa fotoğraf Çekin buradan paylaşın sizi görelim

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