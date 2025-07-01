Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 çocuk annesi eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, Baraj Mahallesi'nde 15 Ocak 2024 gecesi meydana geldi. Halı pazarlamacısı Yılmaz Gündüz (38) ve 10 yıllık eşi Burcu Gezersoy (26) arasında çıkan tartışma sırasında Gündüz, evde bulunan ekmek bıçağıyla Gezersoy'a saldırdı. Komşuların kavga seslerini duyması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 17 bıçak darbesi alan genç kadını kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından aynı bıçakla kendisini de yaralayan Gündüz, hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan yargılanan Gündüz'ün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilirken, Gündüz savunmasında, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını dikkate almayarak, Gündüz'ü "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı. - ANTALYA