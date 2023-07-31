Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı.

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerine başlandı. Kan donduran cinayetle ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. - İSTANBUL