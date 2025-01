Mekanda ikram edilen alkolü içtikten sonra önce kör oldu sonra öldü

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen saat artarken bir acı haber de Esenyurt'tan geldi. Geçtiğimiz hafta Koza Mahallesi'nde Hasan Can (33), iki arkadaşıyla birlikte bir mekanda içki içtikten sonra eve geldi. Evde fenalaşan Can'ı işten gelen annesi uyandırdı.

ÖNCE KÖR OLDU SONRA ÖLDÜ

Annesi Özgül Can'a gözlerinin görmediğini söyleyen Can'ın ağabeyi de bir süre sonra eve geldi. İhbar üzerine adrese intikal eden 112 ekipleri alkol zehirlenmesinden şüphelenerek genç adamı Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Can daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanesine sevk edildi. Sevk edildiği hastanede durumu ağır olan Hasan Can hayatını kaybetti.

ARKADAŞI DA FENALAŞTI

Hasan Can'ın hayatını kaybetmesinden sonra olayı derinlemesine inceleyen Can ailesi, Hasan Can'ın arkadaşı M.C'nin de aynı mekanda aynı gece alkol aldıktan sonra fenalaştığını öğrendi. Durumu Esenyurt Polis Merkezine bildiren aile mekanla ilgili de şikayette bulundu.

İKİ BARDAK İÇKİ İKRAM EDİLDİ

Hasan Can ve arkadaşlarının mekanda bir şişe içki içtikten sonra mekan tarafından iki bardak nereden doldurulduğu bilinmeyen bir alkolün ikram olarak verildiği bilgisine ulaşıldı.

MEKAN MÜHÜRLENDİ

Yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri tarafından işletme mühürlenirken işletme sahibi dahil 5 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Can'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

"ANNE SENİ KARA GÖRÜYORUM"

Oğlunu kaldırmak için yanına gittiğini söyleyen gözü yaşlı anne Özgül Can, "Bana 'Anne şu anda seni gözüm görmüyor. Seni kara görüyorum' dedi. Ben de 'Çok uyuyorsun ondandır kalk elini yüzünü yıka' dedim. Ben önden çıktım o da arkamdan gelip koltuğun üzerine oturdu. Oturduğunda nefes nefese kalmıştı. Göğsü inip kalkıyordu. 'Hasan sen ne yapıyorsun? Ne oldu böyle' dedim. Bana 'Anne bir ağabeyimi ara' dedi. Telefonu çevirdim, 'Recep gel. Hasan seni çağırıyor' dedim ve telefonu Hasan'a verdim. Hasan'da ağabeyine, 'Buraya gelir misin abi beni doktora götür' dedi. Ağabeyi geldi, Hasan'ın nabzına bakıp kolunu ovaladı. Bir kolunu da ben ovaladım. Ağabeyi bir yandan da 112'yi aradı. Ben bir yandan Hasan'ın sırtını ovaladım o esnada Hasan çok terledi ben de terini sildim. Bir yandan da ağlıyordum. 'Hasan kurban olayım ne oldu sana' dedim. O anda 112 ekipleri geldi." dedi.

"ÇOCUĞUMU GÖTÜRDÜLER DAHA DA GÖRMEDİM"

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğunu bir daha göremediğini söyleyen Can, "112 ekipleri kanına, şekerine, tansiyonuna ve nabzına baktılar. Erkek bir hemşire, 'Şu an senin her şeyin normal' dedi. Bende, 'O zaman bu çocuğun neden göğsü inip kalkıyor? Neden bu kadar terliyor?' dedim. Sonra kadın bir hemşire geri döndü ve ' Tütün içtin mi?' dedi. Hasan ona cevap vermedi. Alkol var mı diye sorunca kadın hemşire, 'Tamam' dedi. Biz şimdi gideceğiz ama tekrar çağırmak zorunda kalabilirsiniz dediler ve çocuğumu alıp götürdüler. O gidişten sonra bir daha çocuğumu göremedim. Mekanda alkol aldıklarını hastaneye gittikten sonra öğrendim. Mekan sahibinden de davacıyım. Onun arkadaşı İzzet'ten de bana her şeyi anlatmazsa davacıyım. Bir insan hayatı bu kadar mı ucuz? Bir çocuk bu kadar büyütülüp bu kadar çabuk mu tüketilir? Ben böyle olsun istemiyorum. Bunun üzerine gidip takip etsinler. Benim canım yandı ama başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

"KANA KARIŞTIKTAN SONRA DÖNÜŞÜ ÇOK ZOR"

Hasan Can'ın o akşam gittiği mekanda içtiği alkolden zehirlendiğini ifade eden ikiz kardeşi Hüseyin Can, "Arkadaşlarıyla beraber Koza Mahallesi'nde gittiği ve orada içtiği alkolden dolayı zehirlenmiş. Metil alkol, metanolün toksik etkisi buradan bütün gençler öğrensin kana karıştıktan sonra geri dönüşü çok zor. Beyindeki, vücuttaki tüm sinirleri öldürüyor. Benim kardeşim içtiği alkol sonucunda zehirleniyor. Hastane raporlarında da mevcut o mekanda alkol aldıktan sonra başka hiç bir mekanda alkol içmemiş. O mekandan sonra başka bir yerde alkol almış olsaydı normal bir alkol olacaktı zaten ve hayatını kurtaracaktı. Bildiğimiz kadarıyla Sinan adında bir şahsa para ödemesini IBAN'ına yapmışlar ama mekanla ilgili başka bir bilgimiz yok. Mekanın belediye tarafından kapatıldığını öğrendik. Savcılık bütün delilleri toplamış. Mekandaki tüm şişelerin fotoğrafları çekilmiş" şeklinde konuştu.