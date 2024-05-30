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Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

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Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu, geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartıştığı dayısını boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan kız çocuğu tutuklanarak cezaevine gönderilirken saldırganın 20 adet suç kaydı bulunduğu ve arandığı öğrenildi. Öte yandan 16 yaşındaki saldırganın, bıçakladığı dayısını ambulansa taşımak için sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da, gece sokağa çıkmasını istemeyen dayısıyla tartışan ve iddiaya göre kendisini darbeden dayısı Murat T.'yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki İ.A. adlı genç kız tutuklandı. Bıçaklı saldırganın pek çok suçtan arandığı ve yaşından fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

DIŞARI ÇIKMASINA İTİRAZ EDEN DAYISINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda 16 yaşındaki İ.A. ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen 46 yaşındaki dayısı M.T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darbetmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürmüştü! 16 yaşındaki kızın 20 suç kaydı çıktı

BIÇAKLADIĞI DAYISINI AMBULANSA TAŞIMAYA YARDIM ETTİ

Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Ağır yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürmüştü! 16 yaşındaki kızın 20 suç kaydı çıktı

TUTUKLANAN KIZIN BABASI DA CEZAEVİNDE ÇI K TI

Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

Tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürmüştü! 16 yaşındaki kızın 20 suç kaydı çıktı

YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

16 yaşındaki İ.A.'nın "Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret' suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Kamerası Erzincan Erzurum trafik Çocuk Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
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Yorumlar (21)

Murat Celik:

eğitimsizlik dini bilgisinin olmayışı toplum olarak bozulduk yetiştiremedik evlatlarımızı

119
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Mehmet İsa Civan:

Kardeş değerlendirmen hatalı, Gagauz Türkleri hristiyandır asla böyle bir haberle tarihleri boyunca karşılaşamazsın. Bunun sebebi dini bilgi yetersizliği değil Türk örf adet gelenek ve görenekleri ile Türk kültürünün yozlaştırılması sorunudur bu. Bu yozlaştırmanın sorumlusu da Türk kültürüne sahip çıkıp ilköğretimden itibaren çocuklarımıza içselleştirmeyi düşünemeyen yöneticilerimizdedir.

yanıt27
yanıt33
kemal kemal:

dini bilgiyi de araya sıkıştırdın . dini bilgi den kastın nedir. adam öldürmek günahtır mı?

yanıt15
yanıt19
Şahin Gözlü:

biz 16 yaşındaken dayı boşver büyüğümüzü görsek swsimizi çıkarmazdık şimdikiler cellat olmuş

121
1
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KILIÇ ASLAN:

Bu çocukları yetiştirenler kim yalnız sorun orda.

yanıt11
yanıt0
VEFA:

Analar ne kızlar doğurmuş yaaa!... Pes vallahi!..

yanıt3
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Akın Bukan:

AKP ve onun müfradatından yetişme örnek bir dindar genç kızımız

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65
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Kara Murat:

çocuk değil. o bir katil.

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VEFA:

Medrese eğitimi alsaydı böyle olmazdı. Bunun itikadı eksik, sorun burada!..

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yanıt9
Şahin Gözlü:

50 suç kaydınolsada ülkede artık birinin canını almadan ceza yok malesef ALLAH sonumuzu hayır etsin

86
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