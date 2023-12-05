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Erzurum'da aranan şahıslar yakalandı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar çeşitli suçlardan aranıyordu ve adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanması yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs yakalandı.

Erzurum kent merkezinde kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararları doğrultusunda farklı adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, M.E.M Basit Yaralama, Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, H.T Hırsızlık, Cebir Kullanarak Silahla ve Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Kasten Yaralama ve Yağma suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, K.A. (Erzurum-2001) Hırsızlık, suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan1 şahıs, M.F.A Hırsızlık, İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, A.T Cebir Kullanarak Silahla ve Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezası bulanan 1 şahıs, Y.D Hükümlü Tutuklu Kaçması ve Borçlunun Ödeme Şartlarını İhlal suçlarından 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, E.C Bıçaklı ve Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Bulundurma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Y.B Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması suçundan 8.000 TL APC bulunan 1 şahıs, Ö.D Basit Yaralama suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs, E.Ö TCK 191 suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs, N.S Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan yakalama kararı bulunan1 şahıs olmak üzere, toplamda 11 şahıs adli işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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