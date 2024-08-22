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Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabakla vurdu

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Doğu Londra'nın Stratford bölgesindeki restoranda bir erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsona tabakla saldırdı. Olayın ardından restoran yetkilileri durumu polise bildirdi. Emniyet yetkilileri, olayın zamanında yeterince hızlı soruşturulmadığını kabul ederek özür diledi. Polis, mağdurla iletişime geçtiklerini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Olay ile ilgili henüz gözaltına alınan ve tutuklanan kimse olmazken, polis saldırganı arıyor.

Doğu Londra'nın Stratford bölgesindeki bir restoranda şok edici bir olay yaşandı. Bir erkek müşteri sebepsiz yerekendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabakla vurdu.

Görüntülerde, garsonun bir masaya tavuk tepsisi getirdiği, ardından masadaki adamın aniden tabakla garsona vurduğu görülüyor. Şaşkına dönen garson geri çekilirken, saldırgan bağırmaya devam etti. Kısa süre sonra adam, yanındaki kadın ve çocukla birlikte restorandan ayrıldı.

Restoran yetkilileri olayı kınayarak polisi derhal aradıklarını ve çalışanlarına destek olduklarını belirtti.

Emniyet yetkilileri, olayın zamanında yeterince hızlı soruşturulmadığını kabul etti ve özür diledi. Polis, mağdurla iletişime geçtiklerini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Olay ile ilgili henüz gözaltına alınan ve tutuklanan kimse olmazken ve polis her yerde saldırganı arıyor.

Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı

Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı

Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık 3-sayfa Londra Londra Dünya Hukuk 3.Sayfa Toplum Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Halo Dayı:

çok önemli bir haber.

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Kenan Tepretoğlu:

Londra da olsa doğusu doğudur uzak durun :)

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