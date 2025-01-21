Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişme kamuoyunda infiale neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da otel yangınına ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

"YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Erdoğan paylaşımında "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.