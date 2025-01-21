Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Canlı yayına bağlanan Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan "Olayı ilk andan beri takip ediyoruz. Yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişme kamuoyunda infiale neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da otel yangınına ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

"YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Erdoğan paylaşımında "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Devlet düşük bedelle araç satıyor
img

Deniz Işın, mağdur sıfatıyla ifade verdi
img

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Senin yönetimindeki ülkede neler neler yaşandı buraya yazsam beni alırlar düşün hic kimse hesap soramadı sen kime hesap soracaksın kendin hesap ver

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilker Akil:

22 senedir iktidardalar ama tek yaptıkları felketlerden sonra anca soruşturma açmak. Ülkede ekonomi, sağlık, eğitim vs iyiye giden hicbirsey olmadığı gibi halkın sağlığı ve güvenliği tamamen işletmelerin vicdanına bırakılmış durumda. Tek yaptıkları kendi keselerini doldurmak ve yandaşlara rant oluşturarak ülkeyi peşkeş çekmek. Soruşturun bakalım 10 can geri gelmeyecek ve yinede bu işletmeler denetlenmeyecek.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Sayin cumhurbaşkanımiz lutfen alkolu yasaklayin buyuk ihtimal alkol icen biri yangin çıkarmıştır alkol ulkeye zarar veriyor sehktlerimiz de alkolun yasaklanmasini istiyorlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

İnsanlar ölmüş, önce yangının çıkış nedeni ortaya çıksın Her şeyde olduğu gibi, hemen fırsata çevirme, yeter be.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHıdır can Koyun:

TAMM İSTE OLDU BİTTİ

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih İnce:

İş yeri güvenliği ve denetimi var mı? Hergün haberler çıkıyor. Demekki sorumlular horul horul uyuyor. Soruşturmaya gerek yok, ölen öldü işte

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Hep olaydan sonra soruştur... neden illaki bisey olduktan sonra ilgileniyor? Neden sık sık her yıl güvenlik denetimleri yok? Trafikpolisi de bu aralar hiç çalışmıyor. Park ediyor arabasını yol kenara sanki ben varım uslu durun der gibi. Hiç bakmıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Tamam çok şükür olayı takipteymiş !

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar versin bilcumlesine çok vahim bir durum sözü bile hafif kalır.Çoğu zaman fakir olup ev ,iş paradoksu içinde olmama seviyorum desem yalan olmaz patronlarımıza her gün dua ediyoruz başımızdaki yaşlı bunak amir ve müdürleri de anıyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Keske icinde sende olaydin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor

Devlet düşük bedelle araç satıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.