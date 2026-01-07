Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Haberler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın, kaybolmadan aylar önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 27 Aralık'ta kaybolan Kumal'ın cansız bedeni, 4 Ocak'ta bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu, şüpheli ölümle ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın kaybolmadan aylar önce çekildiği ve iddialara göre son görüntüleri olduğu belirtilen kayıtlar kamuoyuna yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Elif Kumal, 27 Aralık günü kayboldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Karadan, havadan ve su altından sürdürülen çalışmalar sonucunda, 4 Ocak günü Erdek Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön bilgilendirmede, Elif Kumal'ın suda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Elif Kumal, 5 Ocak günü Bandırma Doğa Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
