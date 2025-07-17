Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
Tokat'ın Zile ilçesinde emekli polis memuru, mesire alanında karşılaştığı ve daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, emekli polis memuru ise gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile İlçesinde yer alan Küçük Çeltik mesire alanına giden 3 arkadaş Mehmet Erkut Çağıl, Muslihittin Uludoğan ve Tuncay Uzun piknik yaptıkları esnada emekli polis memuru Ekrem Deniz ile karşılaştı.
TARTIŞTIĞI 3 HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA VURDU
Daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ekrem Deniz, 3 husumetlisine tabancayla ateş açtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kurşunların isabet ettiği 3 şahıs da yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Deniz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa