Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu

Tokat'ın Zile İlçesinde yer alan Küçük Çeltik mesire alanına giden 3 arkadaş Mehmet Erkut Çağıl, Muslihittin Uludoğan ve Tuncay Uzun piknik yaptıkları esnada emekli polis memuru Ekrem Deniz ile karşılaştı.

TARTIŞTIĞI 3 HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA VURDU

Daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ekrem Deniz, 3 husumetlisine tabancayla ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kurşunların isabet ettiği 3 şahıs da yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Deniz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.