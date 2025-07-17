Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu

Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
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Tokat'ın Zile ilçesinde emekli polis memuru, mesire alanında karşılaştığı ve daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, emekli polis memuru ise gözaltına alındı.

Tokat'ın Zile İlçesinde yer alan Küçük Çeltik mesire alanına giden 3 arkadaş Mehmet Erkut Çağıl, Muslihittin Uludoğan ve Tuncay Uzun piknik yaptıkları esnada emekli polis memuru Ekrem Deniz ile karşılaştı.

Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu

TARTIŞTIĞI 3 HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA VURDU

Daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ekrem Deniz, 3 husumetlisine tabancayla ateş açtı.

Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kurşunların isabet ettiği 3 şahıs da yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu

GÖZALTINA ALINDI

Deniz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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