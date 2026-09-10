Sevgilisiyle pavyona gitti! Yaptığı hareket geceye damga vurdu
Ankara'da sevgilisiyle pavyona giden bir vatandaş, "Ölürüm Türkiyem" parçasını açtırıp onlarca konfeti patlattı. Konfeti yağmuru mekanı kaplarken vatandaşın sevgilisiyle sakin şekilde sohbetini sürdürmesi dikkat çekti.
Ankara'da bir pavyonda yaşanan sıra dışı anlar dikkat çekti. Sevgilisiyle birlikte eğlenmeye giden bir vatandaş, gecenin ilerleyen saatlerinde "Ölürüm Türkiyem" parçasını açtırdı.
ONLARCA KONFETİYİ PEŞ PEŞE PATLATTI
Müziğin çalmaya başlamasının ardından vatandaş için onlarca konfeti patlatıldı. Peş peşe patlayan konfetiler kısa sürede mekanın büyük bölümünü kapladı.
Konfeti yağmuru o kadar yoğunlaştı ki masaların ve zeminin üzeri tamamen konfetilerle kaplandı.
TÜM BUNLAR OLURKEN SOHBETİNE DEVAM ETTİ
Yaşananların en dikkat çeken tarafı ise vatandaşın tavrı oldu. Mekanda onlarca konfeti patlatılırken vatandaş, karşısında oturan sevgilisiyle sakin bir şekilde sohbet etmeye devam etti.
Bir süre devam eden konfeti yağmurunun ardından vatandaşın sevgilisiyle birlikte masasında oturmayı sürdürdüğü görüldü.