Haberler

Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları

Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting lehine verilen penaltı kararına öfkelenen Okan Buruk'un hakemlere yönelik “O... çocukları, Allah belanızı versin” sözleri kameralara yansıdı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
  • Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting lehine penaltı kararı verildi.
  • Okan Buruk, penaltı kararının ardından hakemlere yönelik küfürlü sözler kullandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting lehine verilen penaltı kararı sonrası çılgına dönen Okan Buruk'un hakeme yönelik küfürlü sözleri kameralara yansıdı.

SPORTING 54. DAKİKADA PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting'in golcüsü Luis Suarez savunma arkasına sarktı. Ismail Jakobs'un müdahalesinin ardından hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi. Karar sonrası Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet yoğun şekilde itiraz etti.

OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ

Penaltı kararına en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı teknik direktörün kulübeden hakeme yönelik sert tepkisi kameralara yansıdı.

AĞZINDAN ÇOK AĞIR SÖZLER ÇIKTI

Görüntülerde Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakemlere doğru tepki gösterirken “O... çocukları, Allah belanızı versin” dediği duyuldu.

GALATASARAY 3-1 MAĞLUP OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde Sporting'e 3-1 mağlup olarak Portekiz'den puansız ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi

Mansur Yavaş kararını verdi! Sürpriz görüşme sonrası bomba iddia
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz

Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Gerekirse müdahale ederiz
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıisa öztunca:

Türk hakemleri yok galibiyet yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Okan o kadar haksız maç aldın ilahi adalet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp KONUR:

osimen yok galibiyet yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu

Türkiye'yi sarsan skandal büyüyor! 80 bin gizli kamera kaydı bulundu
Sporting-Galatasaray maçı bitti, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki fark

Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki fark
Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Ankara’da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı

Düğünde havaya ateş açtılar! Evlerinden cephanelik çıktı
iPhone 17 Pro Max kullananlar dikkat! 18 Pro Max'te bakın neler değişti

17 Pro Max mi, 18 Pro Max mi? İşte iki model arasındaki kritik farklar
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü

Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş