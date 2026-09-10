Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting lehine verilen penaltı kararı sonrası çılgına dönen Okan Buruk'un hakeme yönelik küfürlü sözleri kameralara yansıdı.

SPORTING 54. DAKİKADA PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting'in golcüsü Luis Suarez savunma arkasına sarktı. Ismail Jakobs'un müdahalesinin ardından hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi. Karar sonrası Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet yoğun şekilde itiraz etti.

OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ

Penaltı kararına en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı teknik direktörün kulübeden hakeme yönelik sert tepkisi kameralara yansıdı.

AĞZINDAN ÇOK AĞIR SÖZLER ÇIKTI

Görüntülerde Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakemlere doğru tepki gösterirken “O... çocukları, Allah belanızı versin” dediği duyuldu.

GALATASARAY 3-1 MAĞLUP OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde Sporting'e 3-1 mağlup olarak Portekiz'den puansız ayrıldı.