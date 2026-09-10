Sporting-Galatasaray maçı bitti, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki fark

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum da belli oldu.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Güncellenen sıralamada Türkiye, 49.675 puanla 9. basamakta yer aldı. Türkiye'nin hemen üzerinde 52.395 puanla Hollanda, altında ise 45.125 puanla Polonya bulunuyor. Türkiye ile 8. sıradaki Hollanda arasında 2.720 puan, 10. sıradaki Polonya ile ise 4.550 puan fark bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 102.019 puan

2- İtalya | 87.874 puan

3- İspanya | 82.493 puan

4- Almanya | 80.402 puan

5- Fransa | 68.153 puan

6- Portekiz | 64.550 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.395 puan

9- Türkiye | 49.675 puan

10- Polonya | 45.125 puan

11- Çekya | 44.725 puan

12- Yunanistan | 43.812 puan

GÖZLER AVRUPA'DAKİ DİĞER MAÇLARDA

Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumu, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerin alacağı sonuçlarla şekillenmeye devam edecek.