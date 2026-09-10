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Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, yeni sezonun ilk haftasında Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. Ferran Torres'in hat-trick yaptığı gecede Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure de Şampiyonlar Ligi'nde takım çalıştıran ilk Afrikalı teknik direktör olarak tarihe geçti.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında PSG, Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti.
  • Ferran Torres, PSG adına 47, 57 ve 31. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.
  • Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın başında maça çıkan ilk Afrikalı teknik direktör oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava, Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Son iki sezonun şampiyonu Psg, rakibini 6-1 mağlup ederek yeni sezona farklı bir galibiyetle başladı.

GALATASARAY'IN RAKİBİNDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Psg, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılıların da karşılaşacağı Fransız devi, ilk haftada ortaya koyduğu skorla dikkat çekti.

İLK YARIDA 3 GOL

Psg, 17 ve 23. dakikalarda Ousmane Dembele'nin, 31. dakikada ise Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

FERRAN TORRES HAT-TRICK YAPTI

Ferran Torres, ikinci yarıda da durmadı. 47 ve 57. dakikalarda fileleri havalandıran İspanyol futbolcu, karşılaşmayı hat-trick yaparak tamamladı ve skoru 5-0'a taşıdı.

Slovan Bratislava'nın tek golünü 58. dakikada Suleiman Camara kaydetti. PSG'de Fabian Ruiz, 87. dakikada attığı golle maçın skorunu 6-1 olarak belirledi.

YAYA TOURE TARİHE GEÇTİ

Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, bu karşılaşmayla Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın başında maça çıkan ilk Afrikalı teknik direktör oldu.

SON İKİ SEZONUN ŞAMPİYONU FARKLI BAŞLADI

Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, yeni sezona 6-1'lik galibiyetle başladı. Fransız ekibi gelecek hafta Manchester City deplasmanına çıkacak. Slovan Bratislava ise Stuttgart'ı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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