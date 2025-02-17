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Elon Musk, bir süre X'ten uzak kalacağını duyurdu

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Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın yeni bir çocuğu olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Amerikalı sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, Musk'tan bir çocuk dünyaya getirdiğini açıkladı. 26 yaşındaki fenomen, bebeğin varlığını gizli tutmak için baskı gördüğünü ve bebeğini sokakta bile gezdiremediğini belirtti.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın hayatında yeni bir iddia gündem yarattı. Amerikalı sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, Musk'tan bir çocuk dünyaya getirdiğini açıkladı.

26 yaşındaki St. Clair, bebeğin varlığını gizli tutmak için baskı gördüğünü söyledi. "Beş aydır bebeğimi sokakta bile gezdiremiyorum. Görülmekten korkuyorum" dedi.

İddiaya göre ilişki, sosyal medyada başladı. St. Clair, "X'te mesajlaşıyorduk. Elon çok zeki ve esprili biriydi. Önce platform üzerinden yazıştık, sonra özel mesajlaşmaya başladık" açıklamasını yaptı.

Hamilelik sürecinde lüks bir dairede yaşadığını ve özel güvenlik ekibi tahsis edildiğini belirten genç kadın, "Ama kimseye bir şey söyleyemiyordum. Arkadaşlarıma bile yalan söylemek zorunda kaldım" diye konuştu.

53 yaşındaki Musk ise iddialara sadece "Vay" yazarak yanıt verdi ve sosyal medyadan bir süre uzak kalacağını duyurdu.

St. Clair'in temsilcisi yaptığı açıklamada, "Elon'un babalığını kabul etmesini bekliyoruz. Çocuğun iyiliği ve güvenliği için bir anlaşma yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından St. Clair, "Bebeğimin güvenliği için sessiz kaldım. Ama basın bunu açıklayacaktı, ben de kendim açıklamak zorunda kaldım. Çocuğumun ismi ve cinsiyeti gizli kalacak" dedi.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk'ın, daha önce üç evlilikten ve farklı ilişkilerden toplam 12 çocuğu olduğu biliniyor. Bu iddia doğrulanırsa, Musk'ın çocuk sayısı 13'e yükselecek.

Elon Musk, bir süre X'ten uzak kalacağını duyurdu

Elon Musk, bir süre X'ten uzak kalacağını duyurdu

Elon Musk, bir süre X'ten uzak kalacağını duyurdu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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